ЗСУ вчергове вдарили по окупантам в Чорнобаївці: знищено багато техніки

ЗСУ вчергове знищили в Чорнобаївці та Білогірці звичайний і польовий склад боєприпасів, а також чимало ворожої техніки.

ЗСУ вчергове накрили ворожі позиції в Чернобаївці



Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

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За інформацією військових, ліквідовані 66 росіян, три танки Т-72, три гусеничних мінних загороджувачі, дві гаубиці «Мста-С», самохідна гаубиця «Гвоздика», мінометний комплекс «Сані», три одиниці автотехніки.

Також на Миколаївщині ЗСУ знищили БПЛА типу «Форпост».

Крім того, українська авіація завдала п’ять ударів по ворогу.

Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено три ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами – ще два навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Зазначається, що загалом ракетно-артилерійські підрозділи за день виконали 271 вогневе завдання.

Тэги: херсон, Чернобаевка, Чернобаївка