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07:26 28 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кім Чен Ин заявив про повну готовність до війни з США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна повністю готова до будь-якого військового конфлікту зі США.

Кім Чен Ин знов погрожує світу

Про це повідомило південнокорейське інформагентство Yonhap із посиланням на ЗМІ КНДР.

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«Я ще раз даю зрозуміти, що Північна Корея повністю готова до будь-якої військової конфронтації зі Сполученими Штатами», – заявив Ин, виступаючи на заході з нагоди 69-ї річниці з перемир’я в Корейській війні 1950-1953 років.

Він також попередив президента Південної Кореї Юн Сок Еля, що його війська будуть знищені, якщо зроблять «небезпечну спробу» атакувати КНДР.

«Якщо південнокорейський режим і військові бандити думають напасти на нас військовим шляхом і вважають, що вони можуть нейтралізувати або знищити частину нашої військової сили превентивно, ґрунтуючись на певних військових засобах або методах, вони помиляються», – сказав Кім Чен Ин.

Тэги: КНДР, Ким Чен Ын, Кім Чен Ин
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