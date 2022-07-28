Наступ росіян на Донбасі захлинеться до захоплення великих міст – ISW

Російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації і завершиться до захоплення будь-яких інших великих міських районів України.

Росіяни можуть вести наступ лише на двох напрямках



Таке припущення зробили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, російські війська наразі спроможні витримати лише дві значні наступальні операції в Україні - одну намагаючись захопити Сіверськ, а іншу – наступ на Бахмут.

Ці операції були зосереджені на наступі на Сіверському напрямку з Верхньокам’янки та Білогорівки та на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕС.

Російські війська виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних штурмів і захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати подібний оперативний темп наступу або досягти подібних територіальних здобутків деінде в Україні.

“Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації та завершиться до захоплення будь-яких інших великих міських районів України”, – зауважили експерти.