Китай домовився з Росією щодо безпеки своїх об’єктів в Україні

Після несподіваного для Китаю вторгнення Росії в Україну, Пекін домовився з Москвою про безпеку своїх інфраструктурних об’єктів та продовження управління своїми інтересами.

Пекін домовився з Москвой



Про це повідомило Intelligence Online.

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За інформацією видання, Китай та Росія домовилися про те, що російські війська не будуть завдавати ударів по об’єктах інфраструктури, які є інтересами Пекіна.

Китай пообіцяв публічно не висловлювати підтримку жодній із сторін конфлікту.

Зокрема, у ЗМІ та внутрішніх документах державних та приватних компаній Китаю було заборонено називати військову агресію Росії «війною» та «вторгненням», запропонувавши термін «напруженість».

Аналітики вважають, що Китай фактично пообіцяв Україні свої гроші на економічний розвиток та відновлення, але в тому випадку, якщо Київ програє чи опиниться в умовах гібридного миру на користь Росії.

Як приклад видання описало ситуацію з активами китайської корпорації COFCO.

Завод «Сателіт» у Маріуполі залишився цілим після багатомісячних бомбардувань міста (його спалили партизани вже після повного захоплення міста).

Продовжує працювати і логістичний комплекс «Дунайської судноплавної компанії» у Миколаївському торговому порту, при цьому розташований поруч зерновий термінал «Ніка-тера» знищено повністю.

Тэги: Россия, Китай, Росія