28.07.2022 10:15
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10:26 28 Июля 2022 2 Комментарии
Росія поскаржилася на рекордні з початку війни обстріли з боку ЗСУ
Минулої доби ЗСУ 146 разів відкривали вогонь по обєктам “ДНР”, що стало максимальним показником з початку війни.
За минулу добу ЗСУ 146 разів відкривали вогонь по окупантам
Про це повідомило російське агентство ТАСС.
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Там послалися на заяву представництва в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню.
Тэги: Россия, Росія
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