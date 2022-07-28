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Главная » Світ » Суспільство
10:26 28 Июля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Росія поскаржилася на рекордні з початку війни обстріли з боку ЗСУ

Минулої доби ЗСУ 146 разів відкривали вогонь по обєктам “ДНР”, що стало максимальним показником з початку війни.

За минулу добу ЗСУ 146 разів відкривали вогонь по окупантам

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

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Там послалися на заяву представництва в Спільному центрі з контролю та координації режиму припинення вогню.

Тэги: Россия, Росія
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