В Україні офіційно призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору.

Олександр Клименко офіційно очолив САП



Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Клименко був затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення.

“Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи”, – зазначив глава ОП.

Він також додав, що боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить її інвестиційна привабливість та свобода бізнесу.

Тэги: САП