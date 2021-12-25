НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Суспільство
10:45 28 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Україні офіційно призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору.

Олександр Клименко офіційно очолив САП

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Клименко був затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення.

“Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи”, – зазначив глава ОП.

Він також додав, що боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить її інвестиційна привабливість та свобода бізнесу.

Тэги: САП
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.12.2021 08:25
The show must go on: комиссия снова не смогла утвердить победителя конкурса на главу САП
ТОР
21.12.2021 12:55
Конкурсная комиссия избирает главу САП вопреки решению суда
ТОР
21.10.2021 16:17
Подозреваемого в попытке подкупа за $5 млн руководителей НАБУ и САП отпустили за границу судить хоккей
blog comments powered by Disqus
Росія поскаржилася на рекордні з початку війни обстріли з боку ЗСУ

10:26 Світ

Під Києвом пролунали вибухи: подробиці

05:59 Україна

Окупанти запустили пором після удару по Антонівському мосту

20:18 Україна

Росія пригрозила розширити війну на інші країни за навчання солдат ЗСУ та транзит зброї

19:02 Світ

Окупанти визнали пожкодження Антонівського моста: що буде далі

09:18 Україна

Вночі ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

06:25 Україна

Операція у Варварівці: ССО Азов показали знищення штабу та техніки окупантів

20:03 Україна

В очікуванні втечі: російські військові грабують Херсон

17:44 Україна

Російські військові медики врятували мешканців Кирилівки від перебоїв із газом, якого в них ніколи не було

17:09 Україна

Росія заявила про вихід із проекту МКС: будуватимуть власну станцію

15:09 Світ

Ізраїль може вдарити по Ірану заради стримування його ядерної програми

14:35 Світ