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Главная » Світ » Політика
14:38 28 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Фінляндія почала масово відмовляти росіянам у візах

Фінляндія десятикратно збільшила кількість відмов у видачі шенгенських віз росіянам.

Кількість відмов від видачи віз росіянам збільшилася вдесятеро

Як повідомило РИА «Новости» з посиланням на главу консульського відділу міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер, зараз Гельсінкі відхиляє 12% заявок.

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На тлі війни в Україні, санкцій та обмежень на видачу віз фінське МЗС не виключає, що продовжить знижувати кількість віз, що видаються в Росії.

Це залежить від того, «які рішення ухвалять наші обрані лідери», – пояснив Таннер. Міністр у справах сім’ї та базових послуг Акі Лінден, який заміщає прем’єр-міністра Санну Марін, не виключив, що країна продовжить посилювати візову політику.

«Особисто я вважаю, що політика має бути більш жорсткою. На це є причини», — пояснив Лінден.

Найбільші партії у парламенті Фінляндії вже виступили за припинення видачі туристичних віз росіянам. Прихильники заборони вважають, що нинішня ситуація дає Росії можливість обминати європейські санкції та експортувати підсанкційну продукцію.

Тэги: Финляндия, Фінлядія
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