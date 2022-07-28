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15:27 28 Июля 2022 Просмотров 526   КомментариевКомментарии

З’явилося фото понтонної переправи окупантів біля Антонівського мосту

Поряд з Антонівським мостом, який після ударів ЗСУ вже неможливо використати, окупанти організували понтонну переправу.

Окупанти влаштували масштабну понтонну переправу

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Спочатку повідомлялося, що вона функціонувала за принципом порома – військовий транспортер тягав через річку понтони з автомобілями.

Судячи з останніх знімків, видно, що, крім транспортера, задіяні ще й буксирувальні катери.

Нова ціль для Himars

Нова ціль для Himars

Тэги: херсон
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