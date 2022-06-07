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15:37 28 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

На крейсері «Москва» загинув син командира дивізії Чорноморського флоту

На крейсері «Москва», який внаслідок удару ЗСУ затонув у середині квітня у Чорному морі, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії Чорноморського флоту контр-адмірала Олега Криворога.

Офіційно чоловік все ще вважається зниклим безвісті

Про це повідомило Агентство. Новини з посиланням на свої джерела.

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37-річний Валерій Криворог служив на крейсері «Москва» у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою прийому та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.

Як розповіли співрозмовники «Агентства», після затоплення корабля Криворіг вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у ВКонтакті, востаннє в мережі він був 9 квітня, за п’ять днів до загибелі крейсера Москва.

Батько «зниклого» – Олег Криворог, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і знищений крейсер «Москва».

Нагадаємо, крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту, затонув 14 квітня. За версією Міноборони, на крейсері була пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду.

Міноборони РФ стверджувало, що на крейсері загинули моряки, ще 27 зникли безвісти.

Тэги: крейсер москва
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