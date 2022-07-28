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16:05 28 Июля 2022 166 Комментарии
Під Чорнобаївкою знову пролунали вибухи: валить дуже густий дим
Вдень 28 липня, після 15:00 у районі Чорнобаївки Херсонської області прогриміли дуже сильні вибухи, а потім у небо здійнявся величезний стовп чорного диму.
Над Чорнобаївкою знову димно
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Місцеві жителі кажуть, що розгоряється дедалі більше, оскільки диму стає значно більше з кожною хвилиною.
При цьому люди кажуть, що він схожий на кіптяву. Можливо, горять нафтопродукти. У повітрі задушливий запах.
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