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16:05 28 Июля 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Під Чорнобаївкою знову пролунали вибухи: валить дуже густий дим

Вдень 28 липня, після 15:00 у районі Чорнобаївки Херсонської області прогриміли дуже сильні вибухи, а потім у небо здійнявся величезний стовп чорного диму.

Над Чорнобаївкою знову димно

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі кажуть, що розгоряється дедалі більше, оскільки диму стає значно більше з кожною хвилиною.

При цьому люди кажуть, що він схожий на кіптяву. Можливо, горять нафтопродукти. У повітрі задушливий запах.

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