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Главная » Україна » Суспільство
17:34 28 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Партія «Єдина Росія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мосту

Партія «Єдина Росія» втекла з Херсону після обстрілів Антонівського мосту, пояснивши це тим, що більше не може здійснювати в місті свою «гуманітарну діяльність».

"Єдина Росія"зорієнтувалася першою

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Обстріл Антонівського мосту, який був своєрідною «дорогою життя» для окупантів у тимчасово окупованому Херсоні крім логістичного, мав і великий психологічний ефект», – сказано в повідомленні.

Там також зазначено, що насправді умови для військових РФ на Херсонщині стають дедалі важчими. Це визнають і проросійські воєнні Telegram-канали, які відверто констатують, що «проблема з поступальними спробами ЗСУ відрізати правобережне угруповання ЗС РФ від постачання не вирішується.

Також російські пропагандисти визнають, що зв’язок з Херсоном не перерваний, але мости через Інгулець та через Каховську греблю теж пошкоджені ракетними ударами ЗСУ.

«Херсонські колаборанти Сальдо і Стремоусов наввипередки заявляли, що Антонівським мостом можна рухатись і «проблем з постачанням обласного центру не буде, всупереч успішним ударам ЗСУ». Вірогідно, вони починають розуміти, що якщо вже «Єдина Росія» згорнула свою діяльність, то і їм скоро доведеться тікати», – повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Тэги: херсон
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