У Херсонській та Запорізькій областях окупанти відкрили тимчасові управління МВС Росії

На окуповані території Херсонської та Запорізької областей прибули співробітники органів внутрішніх справ РФ для організації роботи тимчасових управлінь МВС Росії та надання практичної допомоги місцевим органам правопорядку.

Російські поліцаї відкрили свої управління на окупованих територіях



Про це йдеться у повідомленні “МВД медиа”.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там зазначили, що територіальні “органи внутрішніх справ Херсонської та Запорізької областей” зараз перебувають у стадії формування.

Тому співробітники тимчасових підрозділів російської поліції з перших днів розпочали охорону громадського порядку на вулицях міст та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Крім того, до обов’язків російських поліцейських входить проведення оперативно-розшукових заходів та слідчої роботи.

Також під опікою МВС РФ опинилася організація видачі населенню російських паспортів та боротьба з «проявами екстремізму».

“У найкоротші терміни силами відрядженого особового складу розгорнуто пункти тимчасової дислокації російських поліцейських. Забезпечено стійкий зв’язок, роботу чергової частини, контрольно-пропускний режим, підготовлено автотранспорт для патрулювання”, – сказано в повідомленні.

Тэги: херсон