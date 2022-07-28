Окупанти під Авдіївкою пішли у наступ у формі ЗСУ
При штурмі в районі населеного пункту Піски на Авдіївському напрямку російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах.
Про це повідомили в Генштабы ЗСУ.
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Таким чином росіяни намагалися ввести в оману, порушуючи звичаї війни.
В Генштабі уточнили, що на Авдіївському напрямку за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, однак успіху не мав і відійшов.
Також ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.