Під Херсоном всю ніч горів та вибухав склад окупантів

Вночі 29 липня, близько 02:00, у селищі Брилівка Херсонської області прогриміли вибухи, а потім почалася пожежа імовірно на російському складі з боєприпасами.

Фейерверк почался після другої ночі



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

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Після кількох вибухів спалахнула сильна пожежа. Очевидно, через деякий час вогонь дістався боєприпасів, і почалася їхня детонація.

Люди кажуть, що вибухало так сильно, що у багатьох повилітали шибки на вікнах.

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Тэги: херсон