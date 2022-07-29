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06:58 29 Июля 2022 444 Комментарии
Під Херсоном всю ніч горів та вибухав склад окупантів
Вночі 29 липня, близько 02:00, у селищі Брилівка Херсонської області прогриміли вибухи, а потім почалася пожежа імовірно на російському складі з боєприпасами.
Фейерверк почался після другої ночі
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.
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Після кількох вибухів спалахнула сильна пожежа. Очевидно, через деякий час вогонь дістався боєприпасів, і почалася їхня детонація.
Люди кажуть, що вибухало так сильно, що у багатьох повилітали шибки на вікнах.
Тэги: херсон
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