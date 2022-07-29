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Главная » Україна » Суспільство
07:28 29 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Росія готується відновити наступ на Харків

28 липня російські війська не досягли жодних територіальних здобутків на харківській осі, але, можливо, створюють умови для поновлення наступальних операцій на цьому напрямку.

Росіяни намагаються наступати на Харків

Про це повідомили в черговому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

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За інформацією Дергачівської міської ради, українські та російські війська продовжували бої в Козачій Лопані, Цупівці, Дементіївці та Великих Проходах на північ від Харкова.

Російський мілітарний Telegram-канал «Рибар» стверджував, що російські війська начебто здійснили успішні рейди на українські позиції поблизу Борщова, Соснівки та Петрівки, що згодом могло дати змогу російським військам просунутися на місто Харків від виступу Руської Лозової до Борщова. Це приблизно за 28 км на північний схід від міста Харкова.

Також російські війська завдали авіаудару поблизу Руських Тишок, приблизно за 25 км на північ від Харкова, і продовжували обстріли з трубної та реактивної артилерії обласного центра та населених пунктів на півночі, північному сході та південному сході.

Аналітики війни вважають, що успішні російські наступальні операції в Харкові вкрай малоймовірні, але окупанти, швидше за все, спробують отримати більше позицій в області до вересневих референдумів.

Тэги: Харьков, Харків
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