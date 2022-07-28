В Росії вже нема де лікувати поранених: їх доправляють до Білорусі

У РФ вже не справляються з лікуванням поранених під час “спеціальної військової операції” військовослужбовців, проходить просити РБ про допомогу.

Не всі російські поранені лікуються у стерильних шпиталях



Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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Надходження поранених військовослужбовців ЗС РФ з території України останнім часом лише збільшується, а місць у шпиталях вже давно немає.

“Якщо раніше практикувалися такі способи збільшення пропускної спроможності поранених, як: «ми тобі трохи підлатали, їдь долікуйся у військовій частині» або «полежи в гуртожитку біля госпіталю, почекай своєї черги», то зараз навіть на це в медичних закладах не вистачає ресурсів”, – зазначає Цимбалюк.

У зв’язку з цим поранених військовослужбовців ЗС РФ залізничними ешелонами з РФ відправляють до Білоруських госпіталів.

Однак, за словами журналіста, за тривалий час транспортування стан більшості критично погіршується, а деякі просто вмирають.

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