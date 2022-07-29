Під російським Брянськом палає військова частина та склади з боєприпасами

У Брянській області РФ у Климівському районі рано-вранці прогриміли вибухи у військовій частині, після чого там почалася сильна пожежа.

У Брянській області палає військова частина



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

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Пишуть про щонайменше десяток прильотів. Місцеві паблики показують фото та відео з “бавовнами” та “задимленнями”.

За попередньою інформацією, феєрверк відбувається у військовій частині, розташованій на території аеропорту під Климово.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз офіційно повідомив начебто про обстріл з боку України населеного пункту Сачковичі у Климівському районі.

Він розташований за 12 км від держкордону. Також повідомляють про нібито прильоти по селам Курковичі та Клинці.

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Тэги: Россия, Росія