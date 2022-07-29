НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Інциденти
09:52 29 Июля 2022 Просмотров 1554   КомментариевКомментарии

Під російським Брянськом палає військова частина та склади з боєприпасами

У Брянській області РФ у Климівському районі рано-вранці прогриміли вибухи у військовій частині, після чого там почалася сильна пожежа.

У Брянській області палає військова частина

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Пишуть про щонайменше десяток прильотів. Місцеві паблики показують фото та відео з “бавовнами” та “задимленнями”.

За попередньою інформацією, феєрверк відбувається у військовій частині, розташованій на території аеропорту під Климово.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз офіційно повідомив начебто про обстріл з боку України населеного пункту Сачковичі у Климівському районі.

Він розташований за 12 км від держкордону. Також повідомляють про нібито прильоти по селам Курковичі та Клинці.

Тэги: Россия, Росія
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.07.2022 08:51
В Росії вже нема де лікувати поранених: їх доправляють до Білорусі
ТОР
28.07.2022 10:26
Росія поскаржилася на рекордні з початку війни обстріли з боку ЗСУ
ТОР
28.07.2022 10:15
Китай домовився з Росією щодо безпеки своїх об’єктів в Україні
blog comments powered by Disqus
Росія заманює до країни іноземців рекламним роликом, до якого потрапила українська “відьма”

12:33 Україна

Під російським Брянськом палає військова частина та склади з боєприпасами

09:52 Світ

Під Херсоном всю ніч горів та вибухав склад окупантів

06:58 Україна

З’явилося фото понтонної переправи окупантів біля Антонівського мосту

15:27 Україна

Фінляндія почала масово відмовляти росіянам у візах

14:38 Світ

Під Запоріжжям ліквідували чеченського коменданта кількох сіл у Пологівському районі

13:12 Україна

Росія поскаржилася на рекордні з початку війни обстріли з боку ЗСУ

10:26 Світ

Китай домовився з Росією щодо безпеки своїх об’єктів в Україні

10:15 Світ

Під Києвом пролунали вибухи: подробиці

05:59 Україна

Окупанти запустили пором після удару по Антонівському мосту

20:18 Україна

Росія пригрозила розширити війну на інші країни за навчання солдат ЗСУ та транзит зброї

19:02 Світ