Під російським Брянськом палає військова частина та склади з боєприпасами
У Брянській області РФ у Климівському районі рано-вранці прогриміли вибухи у військовій частині, після чого там почалася сильна пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах та пабликах.
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Пишуть про щонайменше десяток прильотів. Місцеві паблики показують фото та відео з “бавовнами” та “задимленнями”.
За попередньою інформацією, феєрверк відбувається у військовій частині, розташованій на території аеропорту під Климово.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз офіційно повідомив начебто про обстріл з боку України населеного пункту Сачковичі у Климівському районі.
Він розташований за 12 км від держкордону. Також повідомляють про нібито прильоти по селам Курковичі та Клинці.