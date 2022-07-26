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Главная » Україна » Інциденти
10:07 29 Июля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами: є постраждалі

Вранці 29 липня російські війська обстріляли один із районів Миколаєва касетними снарядами.

Росія вдариа по Миколаїву касетними снарядами

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

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З його слів, є постраждалі. На місці працюють бригади швидкої допомоги.

В місті оголошено повітряну тривогу, вона наразі триває.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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