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10:07 29 Июля 2022 6 Комментарии
Росія обстріляла Миколаїв касетними снарядами: є постраждалі
Вранці 29 липня російські війська обстріляли один із районів Миколаєва касетними снарядами.
Росія вдариа по Миколаїву касетними снарядами
Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
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З його слів, є постраждалі. На місці працюють бригади швидкої допомоги.
В місті оголошено повітряну тривогу, вона наразі триває.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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