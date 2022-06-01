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10:40 29 Июля 2022 Просмотров 197   КомментариевКомментарии

В “ЛДНР” роками розкрадали російські гроші на 70-тисячну армію: по факту було лише 10 тисяч

Після початку вторгнення в Україну в “ЛДНР” влаштували тотальну примусову мобілізацію, щоб приховати масштаби шестирічної крадіжки на грошовому та матеріальному забезпеченні, що виділялися з Росії на армію невизнаної “республіки”.

Щоб скрити масштаби розкрадань в "республіках" проводять тотальну мобілізацію

Про це розповів Telegram-каналу Воля юрист з “ДНР”, який кілька років захищає від місцевої МДБ вчорашніх ополченців та військовозобов’язаних.

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Він стверджує, що за документами армія “ДНР” на 23 лютого 2022 року налічувала 70 тисяч добре підготовлених та екіпірованих бійців із бойовим досвідом, здобутим на кордоні з Україною.

Реально ж солдати були погано обмундировані, слабо озброєні, а їхня чисельність не перевищувала 10 тисяч осіб.

За словами правозахисника, приблизно з 2016 року командири підрозділів почали пропонувати своїм знайомим формально оформитися на службу.

Треба було один раз на місяць приходити підписувати документи для звітності  та отримувати за це 2 тисячі рублів.

“Тобто людина отримує 2 тисячі, а розписується за те, що отримала військове забезпечення в 17-35 тисяч рублів. Така практика була дуже поширена”, – пояснив юрист.

Ці «мертві душі», формально записані в армію, приносили місцевим командирам і офіцерам з Росії, що курирують нечувані гроші. На кожного виділялося забезпечення, зарплата. І це робилося роками.

Тэги: ДНР, ЛНР
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