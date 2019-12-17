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13:16 29 Июля 2022 Просмотров 88   КомментариевКомментарии

Білецький оголосив полювання на російських вбивць полонених азовців в Оленівці

Засновник та перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що російське командування здійснило масове вбивство полонених українських бійців в Оленівці, за що понесе відповідальність кожний учасник цього військового злочину.

Адрій Білецький звинуватив Росію у масовому вбивстві полонених азовців

Відповідне звернення Білецький розмістив в Telegram.

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“Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове вбивство полонених як дії української армії”, – написав він.

За словами Білецького, полонених бійців полку було переведено в окрему будівлю, а до цього була проведена пропагандистська робота – знятий людоїдський фільм про «Азовсталь».

Також він додав, що збирає інформацію щодо жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

“Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни”, – зазначив командир “Азову”.

Він також додав, що Росія не змогла перемогти «Азов» у чесному бою, тому намагається знищити українських захисників віроломством.

“Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового вбивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані”, – резюмував Білецький.

Тэги: Андрей Билецкий, Андрій Білецький
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