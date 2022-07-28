Кім Чен Ин пригрозив США та Південній Кореї ядерним ударом

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин попередив, що готовий застосувати ядерну зброю в потенційних військових конфліктах зі США та Південною Кореєю.

Кім Чен Ин звинуватив США в "агресії"



Про це повідомили ABC News із посиланням на державні ЗМІ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Промова Кіма перед ветеранами війни у ​​69-ту річницю закінчення Корейської війни 1950-53 років, мабуть, була покликана зміцнити внутрішню єдність в країні, що збідніла, на тлі економічних труднощів, пов’язаних з пандемією.

«Наші збройні сили повністю готові реагувати на будь-яку кризу, і засоби стримування ядерної війни нашої країни також готові мобілізувати свою міць точно і швидко відповідно до своєї місії», – сказав Кім.

Він звинуватив Сполучені Штати у «демонізації» Північної Кореї, щоб виправдати свою ворожу політику. Північнокорейський диктатор також заявив, що регулярні військові навчання США та Південної Кореї спрямовані проти його країни.

Також, за словами Кім Чен Ина, новий південнокорейський уряд президента Юн Сук Йола очолюють «маніяки» та «гангстери», які пішли далі, ніж попередні південнокорейські консервативні уряди.

Тэги: Ким Чен Ын, Кім Чен Ин