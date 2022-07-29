Північна Македонія відправила до України танки Т-72. Відео колони

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72.

В арсеналі армії Північної Македонії є 31 такий танк



Про це повідомив сербський телерадіоканал РТС.

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«Конвой македонських танків попрямував у четвер у бік України», – цитує РТС витяг з повідомлення македонського оборонного відомства.

Йдеться про танки «третього покоління» з батальйону, який незабаром планується розформувати.

Про кількість переданих Україні танків не повідомляється, втім відомо, що в арсеналі армії Північної Македонії є 31 такий танк. Їх в 2000 році Скоп’є передала Росія, коли македонська армія протистояла етнічним албанським сепаратистам з так званої Національної визвольної армії.

«По суті, Міноборони Північної Македонії пояснило рішення про безоплатну передачу Україні танків тим, що ці машини за кілька років стануть неконкурентоспроможними, а також тим, що незабаром їх замінять на сучасніші», – сказано в публікації.