В Київі затримали наркобарона з партією кокаїна на 6 млн

Служба безпеки України ліквідувала канал контрабанди кокаїну з південноамериканського наркокартелю.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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В результаті оперативних дій затримано організатора наркотрафіку на спробі збуту 1 кг кокаїну. Вартість вилученого «товару» становить майже 6 млн грн.

Затриманим виявився місцевий контрабандист, який тісно співпрацював з представниками впливового південноамериканського наркокартелю. Через своїх іноземних спільників він намагався налагодити оптові поставки кокаїну на територію України.

В СБУ уточнили, що маршрут проходив через одну з європейських країн, де зловмисник одержував продукцію і потім приховано переправляв її в Україну на власному автомобілі.

Згодом він планував організувати на Київщині власну розгалужену мережу дилерів зі збуту контрабандних наркотиків. Для цього використовував особисті зв’язки, насамперед серед кримінальних кіл.

Наразі за матеріалами СБУ вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тэги: Киев, Київ