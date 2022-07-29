Росія закінчує формування третього армійського корпусу для вторгнення в Україну
В Росії ухвалил рішення формувати третій окремий армійський корпус для бойових дій в Україні.
Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
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За його словами, зараз цей корпус проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України.
В планах окупантів – закінчити формування корпусу до середини серпня.
Також Скибицький пояснив, що країні-агресору не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнути майже в кожному регіоні РФ.
“За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус”, – пояснив розвідник.