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Главная » Україна » Суспільство
17:06 29 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росія закінчує формування третього армійського корпусу для вторгнення в Україну

В Росії ухвалил рішення формувати третій окремий армійський корпус для бойових дій в Україні.

Росіяни планують завершити формування угрупування до середини серпня

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

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За його словами, зараз цей корпус проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України.

В планах окупантів – закінчити формування корпусу до середини серпня.

Також Скибицький пояснив, що країні-агресору не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнути майже в кожному регіоні РФ.

“За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус”, – пояснив розвідник.

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