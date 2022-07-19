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19:12 29 Июля 2022 31 Комментарии
ЗСУ знищили склад російських боєприпасів для обстрілу Нікополя
На території Запорізької області, з іншого боку Дніпра, навпроти Нікополя палає російський склад боєприпасів.
Палає та димить черговий склад окупантів
Про це повідомив очільник Нікопольської ОВА Євген Євтушенко.
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“На протилежному березі склад орків продемонстрував «жест доброй воли» і вийшов з чату”, – написав він.
На протилежному боці Дніпра від Нікополя розташовані Енергодар, Водяне та Кам’янка-Дніпровська.
Нагадаємо, останнім часом окупанти обстрілюють Нікополь чи не щодня.
Тэги: никополь, Нікополь
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