ЗСУ знищили склад російських боєприпасів для обстрілу Нікополя

На території Запорізької області, з іншого боку Дніпра, навпроти Нікополя палає російський склад боєприпасів.

Палає та димить черговий склад окупантів



Про це повідомив очільник Нікопольської ОВА Євген Євтушенко.

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“На протилежному березі склад орків продемонстрував «жест доброй воли» і вийшов з чату”, – написав він.

На протилежному боці Дніпра від Нікополя розташовані Енергодар, Водяне та Кам’янка-Дніпровська.

Нагадаємо, останнім часом окупанти обстрілюють Нікополь чи не щодня.

Тэги: никополь, Нікополь