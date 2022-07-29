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Главная » Світ » Экономіка
19:56 29 Июля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Швейцарський банк заблокував особистий рахунок постпреда Росії при ООН

Швейцарський банк у Женеві заблокував особистий рахунок постпреда Росії при ООН Геннадія Гатілова.

Гатілов поскаржився на ускладнене життя

Про це повідомило РИА Новости із посиланням на постпредство.

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Причиною блокування у відомстві назвали «офіційний статус керівника дипмісії». Там уточнили, що свій рахунок Гатілов використовував, зокрема, для покриття медичних витрат.

У постпредстві поскаржилися і на проблеми, що виникли «в побутовому житті», які ускладнили робочий процес.

«Ряд банків, компаній зі страхування і технічного обслуговування автомашин, з якими у нас були давні партнерські відносини, вирішили відмовитися від контрактів, які були з нами, при цьому прямо кажучи причину – тому що ми з Росії», – поскаржилися російські дипломати.

Нагадаємо, в середині березня Швейцарія вперше за більш ніж 200 років порушила свій нейтралітет, приєднавшись до санкцій Євросоюзу проти Росії через війну в Україні.

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