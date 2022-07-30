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06:32 30 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Спартц закликала ООН призупинити «зернову угоду» і розгорнути кораблі у Чорному морі

Конгресвумен Вікторія Спартц закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призупинити «зернову угоду», допоки Україна не отримає належних заходів безпеки.

Спартц назвала ситуацію в Україні крахом ООН

Свою ініціативу Спартц виклала в листі на ім’я генсека ООН.

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Вона назвала “зернову угоду” черговим провалом ООН. На думку політикині, вона не має належних механізмів виконання і може дуже дорого коштувати Україні.

“Як вам добре відомо, через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі. Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду», – сказано в листі.

Спартц наголосила, що оскільки «Росія отримала значне зняття санкцій щодо експорту зерна і добрив (а це збільшує її здатність шантажувати Європу поставками газу), цю угоду слід призупинити до тих пір, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України».

«Я закликаю вас розгорнути кораблі ООН у Чорному морі, забезпечувати гуманітарні коридори. Інакше Україна опиниться під високим ризиком, спричиненим цією домовленістю», – написала конгресвумен.

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