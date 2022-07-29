29.07.2022 14:08
Главная » Україна » Інциденти
08:50 30 Июля 2022 149 Комментарии
В Енергодарі вночі згоріли штаб окупантів та їхні авто
В Енергодарі вночі горів готель, де розміщувалися окупанти і імовірно був їхній штаб.
Обгорілі автівки росіян біля готелю
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Також пожежа спалахнула і на території з автомобілями по сусідству.
За словами очевидців, було два влучення. Разом із пожежею почалася стрілянина та детонація боєкомплекту.
Вранці у мережі з’явилося фото обгорілих авто біля входу до готелю.
Тэги: энергодар, Енергодар
Loading...