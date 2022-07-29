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08:50 30 Июля 2022 Просмотров 149   КомментариевКомментарии

В Енергодарі вночі згоріли штаб окупантів та їхні авто

В Енергодарі вночі горів готель, де розміщувалися окупанти і імовірно був їхній штаб.

Обгорілі автівки росіян біля готелю

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Також пожежа спалахнула і на території з автомобілями по сусідству.

За словами очевидців, було два влучення. Разом із пожежею почалася стрілянина та детонація боєкомплекту.

Вранці у мережі з’явилося фото обгорілих авто біля входу до готелю.

Наслідки пожежі біля готелю

Наслідки пожежі біля готелю

Тэги: энергодар, Енергодар
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