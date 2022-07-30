У Херсоні окупанти встановили два понтонні мости та поромну переправу

У районі Херсона російські війська, швидше за все, встановили два понтонні мости та поромну систему.

Окупанти встановили дві понтонні переправи через Дніпро



Про це повідомили у міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Ці переправи мають компенсувати неможливість окупантів використовувати стаціонарні мости, які пошкоджені внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ.

Нагадаємо, ще після першого удару по Антонівському мосту Російські окупанти почали опрацьовувати організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра.

Після того, як ЗСУ завдали повторного удару по Антонівському мосту в Херсоні і вивели його з ладу окупанти організували так звану поромну переправу.

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