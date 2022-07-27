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12:22 30 Июля 2022 10 Комментарии
ЗСУ вдарили по залізничному мосту через Дніпро у Херсоні: з’явилося фото
Рух залізничним мостом через річку Дніпро біля Херсону неможливий через його пошкодження після удару ЗСУ.
Антонівський залізничний мост
Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.
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На супутниковому знімку Planet від 28 липня можна розгледіти результат вогневого ураження залізничного мосту.
Удар припав на наземну частину мосту.
Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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