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12:22 30 Июля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

ЗСУ вдарили по залізничному мосту через Дніпро у Херсоні: з’явилося фото

Рух залізничним мостом через річку Дніпро біля Херсону неможливий через його пошкодження після удару ЗСУ.

Антонівський залізничний мост

Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

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На супутниковому знімку Planet від 28 липня можна розгледіти результат вогневого ураження залізничного мосту.

Удар припав на наземну частину мосту.

Супутниковий знімок Planet від 28 липня

Супутниковий знімок Planet від 28 липня

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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