ЗСУ вдарили по залізничному мосту через Дніпро у Херсоні: з’явилося фото

Рух залізничним мостом через річку Дніпро біля Херсону неможливий через його пошкодження після удару ЗСУ.

Антонівський залізничний мост



Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

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На супутниковому знімку Planet від 28 липня можна розгледіти результат вогневого ураження залізничного мосту.

Удар припав на наземну частину мосту.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост