Громадська організація з Маріуполя реконструює дитячий табір, що стане місцем реабілітації та відпочинку для сімей з дітьми з-поміж ВПО

20 липня стартували ремонтні роботи у приміщенні майбутнього табору, що допоможе багатьом сім’ям-ВПО реабілітуватися після пережитих жахів війни

Громадська організація «Заходи» разом з волонтерським рухом Будуємо Україну Разом (БУР) взялася за масштабний проєкт реконструкції та облаштування дитячого табору у мальовничому селі Мартинківці біля річки Збруч, що на Хмельниччині. Це не просто дасть нове життя будівлі, а наповнить стіни важливим сенсом, життям та надією! Оновлений табір стане прихистком для сімей з дітьми з-поміж ВПО, місцем для їхньої реабілітації та відпочинку.

“Ідея виникла в команді. Ми обговорювали чим можемо бути корисними у такий важкий для країни час. А потім виявилося, що у колеги є знайомий, який зголосився безплатно передати нам приміщення табору на 3,5 роки”, – розповідає керівник Громадської організації «Заходи» Юрій Давиденко.

Загальна вартість реалізації проєкту близько 7 млн грн. Приміщення майбутнього табору для ВПО займають майже 2150 кв.м, а загальна територія – 1,276 ГА! По закінченню всіх робіт тут зможуть комфортно розміститися понад 250 людей. Сам табір буде працювати круглий рік.

20 липня розпочався перший етап реконструкції табору. Він передбачає ремонт першого поверху, котрий буде житловим, та столової. Прилеглу до табору територію пірса та пляжу переобладнають у місця відпочинку, розваг та просто надихаючих прогулянок. Ці першочергові роботи допоможуть облаштувати житло спочатку для сорока людей. А згодом приміщення буде розширено аби розташувати у два рази більше сімей! Буде відремонтований цокольний та третій поверхи житлових корпусів табору, організовано спортзал та облаштовано вуличні душі та туалети.

Реконструкцію проводять волонтери ГО «Заходи» та БУР під керівництвом маріупольців, що мають неабиякий досвід ремонтних робіт. Але, хоч добровольці й допомагають заощадити організаторам проєкту близько 30-45% на оплаті праці, на жаль, залучені нині кошти не покривають всі заплановані витрати.

“Проєкт ми робимо на волонтерській ініціативі. Ми хочемо допомогти людям, особливо дітям, у адаптації після пережитих жахів війні. На жаль, зараз у людей дуже багато розладів, і у кожного вони особливі. Особисто я “приходив” до свого піка продуктивності 3 місяці, хоча й одразу після евакуації з Маріуполя я почав допомагати людям, волонтерити. На той момент мені допомагали друзі та знайомі по всій країні. Тому, я хочу, щоб усі постраждалі від війни люди мали змогу інтегруватись і почати жити в нових реаліях”, – додає Юрій Давиденко.

Наразі організатори проєкту ведуть переговори з профільними громадськими організаціями, які мають досвід психологічної реабілітації постраждалих від військових подій. Дуже важлива висока якість надання допомоги, аби дорослі та діти могли пропрацювати стрес та травматичні спогади та віднайти в собі сили для відбудовування власного життя.

“Також у таборі будуть проводитися тренінги та семінари які допоможуть повернутися до повноцінного життя, плануємо допомагати вимушеним переселенцям у працевлаштуванні. Між заїздами у таборі будемо проводити культурні та молодіжні події. Перший пробний заїзд з 8 по 13 серпня проведе Благодійний Фонд «Твій оберіг надії». Подальші заходи обговорюються та залучається фінансування для цього”, – ділиться планами керівник ГО «Заходи».

Наразі волонтери збирають 2 млн грн на будівельні матеріали для реконструкції та облаштуванню житлових приміщень. Першочергово треба закупити меблі, ліжка з матрацами та подушками.

Сподіваємося, що з допомогою кожної небайдужої людини, організації чи компанії, волонтери зможуть успішно завершити реконструкцію будівлі та якомога швидше розпочнуть допомагати більшій кількості вимушених переселенців.

Підтримати проєкт можна за реквізитами:

Monobank: 4441114411278144

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Найменування отримувача: ГО ЗАХОДИ

Код отримувача: 41270476

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