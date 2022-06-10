Літак Пелосі вилетів до Азії: за ним стежать тисячі людей у ​​всьому світі та китайська армія

Літак зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на борту залишив авіабазу Ендрюс у США та вилетів до Азії, де американська політикиня проведе турне.

Люди стежать за літаком Пелосі, оскільки Китай пригрозився атакувати його в разі перетину повітряного простора над Тайванем



Пелосі має відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур. Не виключено, що вона здійснить візит на Тайвань, що і є найбільшою інтригою цього турне. При цьому офіційного підтвердження її поїздки на острів наразі немає.

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Відстежити маршрут пересування Пелосі можна на сайті ресурсу Flightradar24. За ним стежить у реальному часі десятки тисяч людей у ​​всьому світі.

Потенційна подорож політика на Тайвань може стати першим з 1997 року візитом американського представника високого рангу.

На думку експертів, такий візит може посилити напруження у відносинах США і Китаю.

Більше того, прибуття Пелосі до Тайбейу може розцінюватися Китаєм як військове вторгнення. У такому разі літак зі спікером може бути обстріляний китайськими військовими.

Напередодні дати поїздки Пелосі керівництво Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) закликало солдатів готуватися до війни.

У п’ятницю, 29 липня, американський авіаносець «Рональд Рейган» та ударна група кораблів ВМС США увійшли в Південно-Китайське море. На цьому тлі Китай приступив до військових навчань у Південно-Китайському морі, а кораблі ВМС НВАК «взяли» американський авіаносець під контроль.

Тэги: Китай, тайвань