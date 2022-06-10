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14:46 30 Июля 2022 Просмотров 1283   КомментариевКомментарии

Літак Пелосі вилетів до Азії: за ним стежать тисячі людей у ​​всьому світі та китайська армія

Літак зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на борту залишив авіабазу Ендрюс у США та вилетів до Азії, де американська політикиня проведе турне.

Люди стежать за літаком Пелосі, оскільки Китай пригрозився атакувати його в разі перетину повітряного простора над Тайванем

Пелосі має відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур. Не виключено, що вона здійснить візит на Тайвань, що і є найбільшою інтригою цього турне. При цьому офіційного підтвердження її поїздки на острів наразі немає.

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Відстежити маршрут пересування Пелосі можна на сайті ресурсу Flightradar24. За ним стежить у реальному часі десятки тисяч людей у ​​всьому світі.

Потенційна подорож політика на Тайвань може стати першим з 1997 року візитом американського представника високого рангу.

Близько 50 тисяч людей стежать за літаком Пелосі

Близько 50 тисяч людей стежать за літаком Пелосі

На думку експертів, такий візит може посилити напруження у відносинах США і Китаю.

Більше того, прибуття Пелосі до Тайбейу може розцінюватися Китаєм як військове вторгнення. У такому разі літак зі спікером може бути обстріляний китайськими військовими.

Напередодні дати поїздки Пелосі керівництво Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) закликало солдатів готуватися до війни.

У п’ятницю, 29 липня, американський авіаносець «Рональд Рейган» та ударна група кораблів ВМС США увійшли в Південно-Китайське море. На цьому тлі Китай приступив до військових навчань у Південно-Китайському морі, а кораблі ВМС НВАК «взяли» американський авіаносець під контроль.

Тэги: Китай, тайвань
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