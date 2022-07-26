«М’ясокомбінат» для ЗСУ: у Мелітополі окупанти закликають молодь на секретну спецкафедру
У Мелітополі окупанти заманюють молодь на “спецкафедру” вигаданого ними університету, щоб вони безкоштовно змогли здобути невідому військову спеціальність.
Місцеві жителі жартують, що росіяни хочуть відкрити у місті “м’ясокомбінат”, щоб готувати м’ясо для ЗСУ.
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Розвішані містом білборди запрошують здобути вищу освіту у “Мелітопольському державному університеті ім. Макаренка” – псевдозакладі, зліпленому окупантами з чотирьох українських вузів. Особливо рекламується спецкафедра, де навчать безкоштовно, але невідомо чому.
Що там викладатимуть і яких збираються готувати фахівців – не уточнюється. Таємничий текст доповнює лише фото усміхнених курсантів в уніформі.
Загалом цього достатньо, щоб зрозуміти – росіяни розглядають окуповані території як ще одну «бурятську» кузню кадрів для своєї армії. Коротше, «м’ясокомбінат»…