«М’ясокомбінат» для ЗСУ: у Мелітополі окупанти закликають молодь на секретну спецкафедру

У Мелітополі окупанти заманюють молодь на “спецкафедру” вигаданого ними університету, щоб вони безкоштовно змогли здобути невідому військову спеціальність.

Що за спецкафедра - невідомо, головне - безкоштовно



Місцеві жителі жартують, що росіяни хочуть відкрити у місті “м’ясокомбінат”, щоб готувати м’ясо для ЗСУ.

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Розвішані містом білборди запрошують здобути вищу освіту у “Мелітопольському державному університеті ім. Макаренка” – псевдозакладі, зліпленому окупантами з чотирьох українських вузів. Особливо рекламується спецкафедра, де навчать безкоштовно, але невідомо чому.

Що там викладатимуть і яких збираються готувати фахівців – не уточнюється. Таємничий текст доповнює лише фото усміхнених курсантів в уніформі.

Загалом цього достатньо, щоб зрозуміти – росіяни розглядають окуповані території як ще одну «бурятську» кузню кадрів для своєї армії. Коротше, «м’ясокомбінат»…

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