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Главная » Україна » Інциденти
06:42 31 Июля 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

Найсильніший обстріл за весь час: окупанти двічі за ніч били по Миколаїву

Російські війська масовано обстрілювали Миколаїв після першої ночі та близько п’ятої ранку.

В Миколаїві багато пожеж і руйнувань

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

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Він зазначив,що  окупанти застосовують у тому числі і касетні снаряди.

Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків.

Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.

Працюють рятувальники.

“Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час”, – зазначив Сєнкевич.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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