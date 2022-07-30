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06:42 31 Июля 2022 80 Комментарии
Найсильніший обстріл за весь час: окупанти двічі за ніч били по Миколаїву
Російські війська масовано обстрілювали Миколаїв після першої ночі та близько п’ятої ранку.
В Миколаїві багато пожеж і руйнувань
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
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Він зазначив,що окупанти застосовують у тому числі і касетні снаряди.
Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків.
Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.
Працюють рятувальники.
“Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час”, – зазначив Сєнкевич.
Тэги: Николаев, Миколаїв
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