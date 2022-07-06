Росія відновила наступ у районі Ізюму

Російські війська відновили наступальні операції на південний захід від Ізюму та почали накопичувати військову техніку у Білгородській області.

Окупанти відновили активність під Ізюмом



Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Український генеральний штаб повідомив, що 30 липня російські війська безуспішно атакували Бражівку та Дмитрівку, приблизно за 16 та 18 км на південний захід від Ізюма відповідно.

На супутникових знімках із географічною прив’язкою показано нарощування російської військової техніки в період з 19 червня по 28 липня в Уразово Білгородської області, за 12 км на схід від кордону з Україною. На думку експертів, російські сили можуть нарощувати військову техніку в цьому районі для підтримки наступу із Ізюму на захід.

Крім того, росіяни нещодавно здійснили кілька локальних атак на північний захід від нинішньої лінії Ізюм-Слов’янськ, а наземні атаки на південний захід від цієї лінії поряд із нарощуванням військової могутності можуть підтримати наступальну операцію у західному напрямку, вважають аналітики.

Тэги: изюм, Ізюм