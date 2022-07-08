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07:17 31 Июля 2022 43 Комментарии
Росіяни раптом збільшили корабельне угруповання в Чорному морі
Корабельне угруповання в Чорному морі ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту, який відзначається цього року 31 липня.
У день свого флоту росіяни вивели на чергування 14 кораблів
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Там уточнили, що на бойове чергування ворог вивів 14 кораблів.
Втім вони маневрують у ракето-безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.
Також в командуванні додали, що на чергуванні і напоготові у росіян чотири ракетних та чотири десантних кораблі.
В якості ракетної загрози з моря у окупантів споряджено 32 ракети «Калібр».
Тэги: черное море, Чорне море
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