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07:17 31 Июля 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Росіяни раптом збільшили корабельне угруповання в Чорному морі

Корабельне угруповання в Чорному морі ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту, який відзначається цього року 31 липня.

У день свого флоту росіяни вивели на чергування 14 кораблів

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Там уточнили, що на бойове чергування ворог вивів 14 кораблів.

Втім вони маневрують у ракето-безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

Також в командуванні додали, що на чергуванні і напоготові у росіян чотири ракетних та чотири десантних кораблі.

В якості ракетної загрози з моря у окупантів споряджено 32 ракети «Калібр».

Тэги: черное море, Чорне море
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