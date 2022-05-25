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08:07 31 Июля 2022 Просмотров 410   КомментариевКомментарии

По штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі завдано удару: заходи до дня ВМФ скасовано

Вранці 31 липня, коли в Севастополі готувалися до святкування дня ВМФ РФ, по штабу Чорноморського флоту було завдано удару безілотником.

Внаслідок удару по штабу постраждали п'ять його співробітників

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на заяву губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

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«Сьогодні вранці укронацисти вирішили зіпсувати нам День Військово-Морського флоту», – написав він у Telegram.

За словами Развожаєва, поранено 5 співробітників штабу флоту, загиблих немає. Усім надано медичну допомогу.

Також він додав, що працює ФСБ та з’ясовує всі обставини.

“Усі святкові заходи з міркувань безпеки скасовано. Прошу зберігати спокій і наскільки можна залишатися вдома”, – зазначив губернатор Севастополя.

Тэги: севастополь
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