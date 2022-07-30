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09:17 31 Июля 2022 Просмотров 483   КомментариевКомментарии

Літак із Пелосі вилетів із Гаваїв у бік Тайваню

Сьогодні вранці літак Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Boeing C-40С з реєстраційним номером 09-0540, на борту якого знаходилася речниця Палати представників США Ненсі Пелосі, знову піднявся в повітря і вилетів з Гавайських островів.

Літак Пелосі знов у центрі уваги

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24. Літак Пелосі на ньому став повітряним судном, що найбільш відстежується.

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Раніше Китай заявив, що атакує будь-який американський військовий борт, якщо він зайде до повітряного простору Тайваню.

30 липня Ненсі Пелосі зайшла на борт літака, який вилетів з авіабази Ендрюс у штаті Меріленд у бік Тихого океану. Того ж дня він приземлився на Гаваях, а сьогодні продовжив політ у бік Азії.

Пелосі в рамках свого турне має намір відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур, не виключено, що спікерка палати представників США відвідає і Тайвань.

Тэги: США, тайвань, Ненсі Пелосі
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Літак із Пелосі вилетів із Гаваїв у бік Тайваню

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