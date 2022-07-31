В результаті обстрілу Миколаїва загинули Олексій Вадатурський та його дружин

Цієї ночі внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.

Олексій Вадатурський загинув в Миколаїві



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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“Мої співчуття родині… З їхнім сином Андрієм разом працювали в Верховній Раді минулого скликання”, – написав нардеп

Нагадаємо, російські війська масовано обстрілювали Миколаїв після першої ночі та близько п’ятої ранку. Мер міста Олександр Сєнкевич назвав ці обстріли найсильнішими за весь час.

Тэги: Николаев, Миколаїв, Алесей Вадатурский