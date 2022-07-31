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11:10 31 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Окупанти не допустили Червоний Хрест до колонії в Оленівці

Українське представництво Міжнародної організації Червогого Хреста отримало відмову на доступ до контрольованого російськими окупантами табору для військовополонених в Оленівці.

Окупанти відмовили Червоному Хресту

Про це повідомлено в офіційному Twitter організації.

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“Ми відразу ж запросили доступ до Оленівки та військовополонених, запропонувавши свою допомогу. Щоб було ясно, наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської виправної установи вчора не було задоволене”, – сказано в повідомленні.

Там також нагадали, що надання Червоному Хресту доступу до військовополонених є зобов’язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.

“Ми не перестанемо шукати доступу до цих військовополонених і всіх військовополонених цього міжнародного збройного конфлікту, до яких у нас ще не було доступу”, – додали в Червоному Хресті.

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