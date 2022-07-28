У Білорусі у силовиків відбирають паспорти

У Білорусі у співробітників міліції та КДБ забирають біометричні паспорти, а замість них видають ID-картки, за якими неможливо виїхати за кордон чи отримати візу.

У Білорусі співробітників міліції та КДБ фактично взяли в рабство



Про це повідомила «Наша ніва».

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Видання зазначило, що ID-картки достатньо для ідентифікації особистості всередині країни та рішення будь-яких соціальних питань.

Біометричні паспорти співробітники силових відомств зобов’язані здати начальству. А за потреби скористатися паспортом, потрібно писати рапорт і на виїзд, і на отримання паспорта.

«Все це пояснюється турботою про працівників. Мовляв, це ми вас не в рабство беремо, це ми вас, дурних, страхуємо від дурниць: ось виїдете ви десь, а вас там полонять, катуватимуть, завербують, посадять. Тож будьте вдячні», — розповів офіцер білоруської міліції на умовах анонімності.

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