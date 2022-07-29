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Главная » Світ » Політика
13:15 31 Июля 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

У Росії пригрозили вдарити по центрах ухвалення рішень у Києві за вибух у Севастополі

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що на атаку безпілотника в Севастополі потрібно реагувати «відповіддю по центру ухвалення рішень» у Києві або по базах в Одесі та Миколаїві.

В Росії трохи істерично відреагували на "саморобний безпілотник із малопотужним вибуховим пристроєм"

Свою думку він виклав у Telegram.

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«Напрошується відповідь щодо центру прийняття рішень у столиці неонацистського режиму в Україні або щодо нинішніх баз українського флоту в Одесі та Миколаєві», – написав Джабаров.

За інформацією російських ЗМІ, саморобний безпілотник із малопотужним вибуховим пристроєм потрапив у двір штабу Чорноморського флоту у Севастополі вранці у неділю.

Через це святкові заходи на честь Дня ВМФ було скасовано.

Тэги: Россия, Росія
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