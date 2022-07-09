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Главная » Україна » Суспільство
14:05 31 Июля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Вілкул закликав жителів Кривого Рогу здавати за гроші російських шпигунів і агітаторів: озвучено прайс

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав городян здавати за гроші колаборантів, шпигунів та коригувальників російських обстрілів.

Вілкул оголосив полювання на шпигунів і колаборантів

Про свою ініціативу Вілкул розповів в Facebook.

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«Ми робимо спеціальну «гарячу» телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників», – розповів він.

За словами Вілкула, якщо вдасться затримати реального злочинця, на інформатора чекає винагорода.

«Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за «російський світ» (тільки підкреслюю – потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу», – зазначив мер Кривого Рогу.

Тэги: Александр Вилкул, кривой рог, Олександр Вілкул, Кривий Ріг
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