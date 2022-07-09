Вілкул закликав жителів Кривого Рогу здавати за гроші російських шпигунів і агітаторів: озвучено прайс
Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав городян здавати за гроші колаборантів, шпигунів та коригувальників російських обстрілів.
Про свою ініціативу Вілкул розповів в Facebook.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Ми робимо спеціальну «гарячу» телефонну лінію та електронну адресу, на які ви зможете повідомити про колаборантів та зрадників», – розповів він.
За словами Вілкула, якщо вдасться затримати реального злочинця, на інформатора чекає винагорода.
«Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде подонок-агітатор за «російський світ» (тільки підкреслюю – потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, також є ворожими агентами впливу», – зазначив мер Кривого Рогу.