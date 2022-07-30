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Главная » Україна » Суспільство
14:14 31 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

З-під Запоріжжя росіяни масово вивозять особовий склад після ударів ЗСУ

Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Росіяни перекидають своїх військових на інші позиціх після ударів PCE

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Також зазначено, що близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи.

З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових.

Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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