Ешелон із 40 вагонів став металобрухтом, десятки загиблих: подробиці удару ЗСУ по Брилівці на Херсонщині

У ніч із п’ятниці 29 липня на суботу 30 липня високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.

Ешелон знищений вщент



Про це повідомив Telegram-канал “Крымский ветер”.

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В результаті російські військовослужбовці загинули, бойова техніка перетворилася на купи металобрухту, а БК злетів у повітря.

Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії «Російські залізниці», які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області.

Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок удару 80 російських військових загинуло та 200 отримали поранення.

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