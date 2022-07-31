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17:51 31 Июля 2022 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

Ешелон із 40 вагонів став металобрухтом, десятки загиблих: подробиці удару ЗСУ по Брилівці на Херсонщині

У ніч із п’ятниці 29 липня на суботу 30 липня високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, що прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.

Ешелон знищений вщент

Про це повідомив Telegram-канал “Крымский ветер”.

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В результаті російські військовослужбовці загинули, бойова техніка перетворилася на купи металобрухту, а БК злетів у повітря.

Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії «Російські залізниці», які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області.

Трохи пізніше стало відомо, що внаслідок удару 80 російських військових загинуло та 200 отримали поранення.

Російські військові загинули, техніка перетворилася на брухт

Російські військові загинули, техніка перетворилася на брухт

Тэги: херсон
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