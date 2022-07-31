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Главная » Україна » Інциденти
19:42 31 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Каховці підірвали авто кримінального авторитета – колаборанта Єфіма

У Херсонській області у місті Каховка невідомі підірвали авто колаборанта Єфименка Віталія – місцевого кримінального авторитету на прізвисько Єфім, який тісно співпрацює з окупантами.

У Каховці підірвали автівку колаборанта

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Кажуть, Єфім обіцяв розправу над проукраїнськими мешканцями регіону.

Проте вчора він на власні очі побачив як виглядає феєрверк усередині власної машини. Попередньо доставлено до лікарні. Місцеві мешканці сподіваються, що не виживе.

“Від моментального влучення в двохсоті врятувало лише те, що автомобіль був броньованим. Після вибуху авто йде у металобрухт”, – сказано у повідомленні.

Тэги: херсон, Каховка
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