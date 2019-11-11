У Сербії через операцію Косова зголосилися «денацифікувати» Балкани: що там відбувається

Сербія могла б розпочати так звану «денацифікацію» балканських країн.

У Косово вже спалахнули протести місцевих сербів



Про це повідомив у Twitter топ-функціонер правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович.

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«Мені все здається, що Сербія буде змушена розпочати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися», – наголосив він.

Його пост викликав бурхливу реакцію. Політику нагадали, що президент Росії Володимир Путін використав «денацифікацію» як привід для нападу на Україну.

«Що ж, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога», – відповів Джуканович.

Що цьому передувало

Цьому передувало дуже сумнівне та резонансне рішення невизнаного Сербією Косова.

Поліція самопроголошеної Республіки Косово опівночі 1 серпня розпочне силову операцію проти сербів, які мешкають на півночі краю, заявив президент Сербії Олександр Вучич у зверненні до співгромадян.

Він пояснив, що влада невизнаної Сербією республіки перекриє в’їзд громадянам з виданими в Сербії документами і вимагатиме, щоб вони перереєстрували автомобілі на косовські номери.

“Думаю, що ми ніколи не були у складнішій та тяжкій ситуації, ніж сьогодні. Чому це я сказав? Приштинський режим намагається, уявляючи себе жертвою, використовувати настрої у світі”, – сказав Вучич.

За його словами, на пункти переходу Ярині та Брняк уже вирушили підрозділи косовоалбанської поліції, щоб зупиняти всіх, хто має сербські документи.

Тэги: Косово, Сербия, Сербія