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06:41 01 Августа 2022 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Косово вирішило відкласти скандальну заміну сербських документів

Косово погодилося відкласти на місяць перехід на національні документи та номерні знаки для сербів, що мешкають на півночі країни.

Косово знову відклало скандальне рішення

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Альбін Курті.

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«У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов’язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в’їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування», – написав він у Twitter.

Тэги: Косово, Сербия, Сербія
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