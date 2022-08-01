Косово вирішило відкласти скандальну заміну сербських документів

Косово погодилося відкласти на місяць перехід на національні документи та номерні знаки для сербів, що мешкають на півночі країни.

Косово знову відклало скандальне рішення



Про це повідомив прем’єр-міністр країни Альбін Курті.

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«У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов’язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в’їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування», – написав він у Twitter.

Тэги: Косово, Сербия, Сербія