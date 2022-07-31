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08:42 01 Августа 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Окупанти показали, як працює поромна переправа біля Антонівського мосту

Після пошкодження точними ударами ЗСУ Антонівського мосту у Херсоні окупанти запустили поромну переправу з використанням понтонів.

Окупанти зробили показовий заплив порому

Декілька автомобілів заїжджають на понтон, який потім перевозить через Дніпро транспортер чи катер.

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Місцевому населенню пообіцяли зробити переправу безплатною, але люди повідомляють, що за можливість потрапити на інший берег дірять по 250 грн.

Водночас окупанти почали ремонтувати Антонівський міст, використовуючи аеродромні плити.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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