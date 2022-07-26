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10:20 01 Августа 2022 Просмотров 128   КомментариевКомментарии

Іран підтвердив можливість створення ядерної бомби

Іран має технічні можливості для виробництва атомної бомби, але не має наміру цього робити

Іран заявиви, що не буде створювати ядерну бомбу, хоча може

Як повідомило Reuters, про це заявив голова організації з атомної енергії країни Мохаммад Есламі.

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Він повторив коментарі, зроблені Камалем Харразі, старшим радником верховного лідера аятоли Алі Хаменеї ще в липні.

Зауваження Харразі підтвердили припущення, що Ісламська Республіка може бути зацікавлена в ядерній зброї, хоч і заперечує це.

Тэги: Иран, Іран
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